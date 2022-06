POL-OG: Kuppenheim - Einbruch

Oberkirch (ots) - Im Bereich Hilseck kam es am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr bei Baumfällarbeiten zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 74-Jähriger mutmaßlich leicht verletzt wurde. Der Mann rutschte bei Entastungsarbeiten aus und kam zu Fall. Er wurde zur Behandlung und näheren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

