Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Eine Leichtverletzte

Lippstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz an der Planckstraße wurde am Donnerstag (17. März 2022), gegen 07.50 Uhr, eine 74-jährige Fußgängerin aus Lippstadt leicht verletzt. Nach den Angaben der Geschädigten, Zeugen und des aktuellen Ermittlungsstandes fuhr eine 48-jährige Lippstädterin auf dem Parkplatz die Fußgängerin an, worauf diese auf die Motorhaube des Wagens fiel. Anstatt sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Ein Zeuge hatte sich das Autokennzeichen notiert und die Polizei hierüber informiert. Die 48-Jährige räumte ihre Anwesenheit am Unfallort zwar ein, bestritt jedoch, dass die Fußgängerin auf ihrer Motorhaube gelegen habe. Der Führerschein der Autofahrerin wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gegen sie gefertigt. (reh)

