POL-SO: Bad Sassendorf - Geschwindigkeitsmessanlage gestohlen (Nachtragsmeldung)

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch (16. März 2022) befuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Wadersloh den Holtackerweg in Richtung Knappstraße. Gegen 15.55 Uhr wollte er dort nach rechts auf den vorfahrtsberechtigten Knappweg in Richtung Lipperode einbiegen. Hierbei übersah er einen 57-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lippstadt, der in diesem Moment auf dem Radweg des Knappweges die Einmündung zum Holtackerweg in Richtung ...

mehr