Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Esbeck - Radfahrer übersehen

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (16. März 2022) befuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Wadersloh den Holtackerweg in Richtung Knappstraße. Gegen 15.55 Uhr wollte er dort nach rechts auf den vorfahrtsberechtigten Knappweg in Richtung Lipperode einbiegen. Hierbei übersah er einen 57-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lippstadt, der in diesem Moment auf dem Radweg des Knappweges die Einmündung zum Holtackerweg in Richtung Lipperode querte. Der Autofahrer prallte seitlich gegen den Radfahrer, der daraufhin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. (reh)

