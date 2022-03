POL-SO: Ense-Waltringen - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens (Nachtragsmeldung)

Bad Sassendorf (ots) - Am Freitag wurde der Diebstahl einer Geschwindigkeitsmessanlage (Pressebericht vom 15. März) von einem Mitarbeiter des Bauhofes festgestellt. Die Anlage konnte mittlerweile in der Feldflur in Ellingsen am Möhnesee wieder aufgefunden werden. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. (reh) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

