POL-OG: Oberkirch - Verletzt

Gengenbach (ots) - Ein Zeuge meldete am Mittwoch in der Früh einen mutmaßlichen Randalierer, der unter Geschrei eine Scheibe in der Victor-Kretz-Straße beschädigt haben soll. Der mutmaßliche Täter entfernte sich daraufhin offenbar in Richtung Ohlsbach. Die ermittelnden Beamten konnten den 34-Jährigen, der leichte Verletzungen an der Hand hatte, in der Leutkirchstraße feststellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige ...

mehr