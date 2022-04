Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldautomaten-Sprenger gescheitert/ Einbruch in Gartenhütte/ Roller gestohlen

Menden (ots)

Geldautomaten-Sprenger sind am Karfreitag um 4.24 Uhr bei dem Versuch gescheitert, den Geldautomaten der Sparkasse an der Holzener Dorfstraße zu sprengen. Sie öffneten gewaltsam die Glastüren, um sich an dem Automaten zu schaffen zu machen, lösten jedoch einen Alarm aus. Die Polizei sicherte Spuren. Eine Fahndung nach verdächtigen Fahrzeugen verlief erfolglos.

Unbekannte sind in der vergangenen Woche in eine Gartenhütte an der Karl-Becker-Straße eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Elektrogeräte.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde Am Vollmersbusch ein schwarzer Roller gestohlen. Der Halter hatte den Roller mit eingerastetem Lenkradschloss mit einer Plane auf der Straße abgestellt. Am nächsten Morgen lag nur noch die Plane an der Straße. Der Peugeot-Roller trug das Versicherungskennzeichen 351HSK. Der Halter erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell