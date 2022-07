Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW-Fahrer übersieht Pedelecfahrer #polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Morgen (11.07.2022, 10:35 Uhr) ist es beim Einfahren eines PKW auf die Eiserfelder Straße zu einer Kollision mit einem Pedelecfahrer gekommen.

Der 81-jährige Pedelecfahrer war auf dem kombinierten Geh-/Radweg in Richtung Siegener Innenstadt unterwegs. Ein 56-jähriger Mann wollte von einem Gelände an der Eiserfelder Straße in der Nähe des dortigen Kreisverkehrs (Rinsenau) auf die Eiserfelder Straße einfahren. Hierbei übersah er nach eigenen Angaben den Senior auf dem E-Bike und es kam zum Zusammenstoß. Der 81-Jährige kam zu Fall und verletzte sich dabei. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 3.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Achten Sie beim Einfahren in den fließenden Verkehr besonders auf schwächere Verkehrsteilnehmer. Beim Queren von Radwegen / Geh-/Radwegen ist zu berücksichtigen, dass Radfahrer zügig den Grundstückseinfahrt-/Ausfahrtbereich erreichen können. Tasten Sie sich daher vor- und umsichtig in den Bereich hinein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell