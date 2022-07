POL-SI: Radfahrer unter Drogeneinfluss auf drei Fahrstreifen unterwegs - Verkehrsunfall war die Folge -#polsiwi

Siegen (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen ein geschlossenes Hotel in der Wallhausenstraße in Siegen verwüstet. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 10. Juni (Freitag) und dem 8. Juli (Freitag). Einem Zeugen war am Freitag gegen 19 Uhr aufgefallen, dass mehrere Türen offen standen. Im Gebäude waren sämtliche Räume verwüstet und zerstört. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen über 20 ...

mehr