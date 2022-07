Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Imbisskettenfiliale verursacht hohen Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise -#polsiwi

Bild-Infos

Download

Bad Berleburg (ots)

In der Nacht auf Montagmorgen (11.07.2022) brachen unbekannte Täter in ein Restaurant einer Imbisskette in der Nähe des Bad Berleburger Bahnhofs ein.

Die Diebe müssen nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 00:40 Uhr und 08:25 Uhr den Einbruch verübt haben. Sie drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäudeinnere ein. Im Restaurant stemmten sie eine Wand auf und gelangten so in ein Bürogebäude. Dort öffneten sie ebenfalls gewaltsam ein Tresor und erbeuten Bargeld. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen hohen Schaden in der Filiale.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie erhofft sich Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststelllungen. Durch die Vorgehensweise der Täter müssen die Täter entsprechenden Lärm verursacht haben. Durch Hinweise möchten die Ermittler die Tatzeit weiter eingrenzen. Die Begehungsweise deutet auf eine professionelle Diebesbande hin. Die Täter dürften mit mindestens einem Fahrzeug angereist sein. Auch hier bittet die Polizei um entsprechende Hinweise.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg ist unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell