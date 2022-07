Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher verwüsten geschlossenes Hotel - #polsiwi

Siegen (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen ein geschlossenes Hotel in der Wallhausenstraße in Siegen verwüstet. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 10. Juni (Freitag) und dem 8. Juli (Freitag).

Einem Zeugen war am Freitag gegen 19 Uhr aufgefallen, dass mehrere Türen offen standen. Im Gebäude waren sämtliche Räume verwüstet und zerstört. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen über 20 Flachbildfernseher, eine Waschmaschine, einen Trockner sowie einen Industrieküchenblock. Beute- und Sachschaden liegen im fünfstelligen Bereich.

Da das Hotel aktuell geschlossen ist, kann der Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte direkt bei der Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell