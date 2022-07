POL-SI: Zug kollidiert mit PKW - 18-Jähriger Autofahrer schwer verletzt -#polsiwi

Neunkirchen-Zeppenfeld (ots) - Am Mittwochnachmittag (06.07.2022), gegen 15:00 Uhr, entwendeten Unbekannte Bargeld aus der Kasse eines Blumen-/Pflanzengeschäfts in der Straße In der Au. Zwei unbekannten Männer verwickelten mehrere Angestellte in Gespräche und lenkten diese dadurch ab. Dies nutzte eine weitere unbekannte Person und verschaffte sich Zugang zur ...

