POL-SI: Unbekannte lenkten Angestellte in Geschäft ab und stahlen Bargeld #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (03.07.2022), gegen 01:00 Uhr, kollidierte ein Fahrradfahrer in der St.- Johann-Straße in Siegen mit einem parkenden PKW und flüchtete von der Unfallstelle, nachdem ihm zwei unbekannte Frauen nach seinem Sturz aufhalfen. Eine Anwohnerin hörte in der Nacht zu Sonntag, gegen 01:00 Uhr, einen Knall. Sie stand auf und sah einen ...

mehr