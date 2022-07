POL-SI: Zeugen gesucht - Fahrradfahrer kollidierte mit PKW und flüchtete #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - Zwischen Samstagabend (02.07.2022), gegen 18:00 Uhr, und Montagabend (04.07.2022), gegen 18:00 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere PKW in Bad Berleburg zerkratzt. Betroffen waren ein Pkw in der Sählingsstraße und mehrere Fahrzeuge in der Straße An der Odebornskirche. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 14.000 Euro. Das ...

mehr