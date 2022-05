Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 22-Jährige sexuell belästigt

Esslingen/Kirchheim unter Teck (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (14.05.2022) wurde eine 22-Jährige in einer S-Bahn der Linie S1 durch einen 23-Jährigen sexuell belästigt. Gegen 05:42 Uhr stieg der 23-jährige somalische Staatsangehörige bisherigen Erkenntnissen zufolge in die S-Bahn Richtung Kirchheim unter Teck und setzte sich hierbei wohl direkt neben die spätere Geschädigte. Nach einer kurzen Konversation zwischen dem jungen Mann und der 22-Jährigen, welche in Begleitung eines 24-Jährigen war, soll der Beschuldigte sie aufgefordert haben mit ihm nach Hause zu kommen. Zudem versuchte er ihr wohl an das Gesäß zu fassen, was die junge Frau jedoch offenbar verhindern konnte. Durch die 22-Jährige alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten bei Ankunft des Zuges in Kirchheim feststellen. Gegen den bereits polizeibekannten und mit über 1,8 Promille alkoholisierten Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der versuchten sexuellen Belästigung.

