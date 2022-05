Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigter gesucht: In S-Bahn mit Flasche beworfen

Sindelfingen (ots)

Ein 36-Jähriger bewarf am gestrigen Sonntagmorgen (15.05.2022) einen bislang Unbekannten in der S1 von Stuttgart in Richtung Haltepunkt Goldberg mit einer Glasflasche. Kurz vor 7:00 Uhr am gestrigen Morgen (15.05.2022) soll ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger in einer S-Bahn der Linie S1, kurz vor dem Halt der S-Bahn in Sindelfingen-Goldberg, einem unbekannten Mann eine Glasflasche an den Kopf geworfen haben. Der Unbekannte habe sich laut Zeugenaussagen am Kopf verletzt und aus der S-Bahn in bislang unbekannte Richtung entfernt. Der Beschuldigte verletzte sich durch den Flaschenwurf offensichtlich an seiner rechten Hand. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 36-Jährigen ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

