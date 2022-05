Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: ICE beworfen und beschädigt

Westerstetten (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Freitagabend (13.05.2022) einen ICE bei der Durchfahrt am Haltepunkt Westerstetten beworfen und beschädigt. Bislang unbekannte Täter haben einen ICE von Ulm nach Stuttgart bei seiner Durchfahrt durch den Haltepunkt Westerstetten an Gleis 2 am vergangenen Freitagabend gegen 21:00 Uhr mit bislang unbekannten Gegenständen beworfen. Die Frontscheibe wies ein Loch auf und es waren mehrere Scheiben gesprungen. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870 350 zu melden. Die Bundespolizei weist außerdem in diesem Zusammenhang daraufhin, dass das Bewerfen eines fahrenden Zuges zu erheblichen Verletzungen bei den Reisenden sowie den Tätern selbst führen kann.

