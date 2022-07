POL-SI: Unbekannte zerkratzten mehrere Autos - 14.000 Euro Sachschaden #polsiwi

Siegen (ots) - Beamten der Polizeiwache Siegen ist am Montagabend (04.07.2022) in der Bismarckstraße in Weidenau eine 34-jährige Autofahrerin aufgefallen. Die Polizisten wollten sie daraufhin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Bereich der Hagener Straße stoppte die Frau schließlich ihr Auto. Kurz darauf beschleunigte sie und fuhr davon. Dabei missachtete sie eine rote Ampel, um in den Hohler Weg einzubiegen. ...

