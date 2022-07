Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Frau leistet Widerstand und beißt Polizisten - #polsiwi

Siegen (ots)

Beamten der Polizeiwache Siegen ist am Montagabend (04.07.2022) in der Bismarckstraße in Weidenau eine 34-jährige Autofahrerin aufgefallen.

Die Polizisten wollten sie daraufhin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Bereich der Hagener Straße stoppte die Frau schließlich ihr Auto. Kurz darauf beschleunigte sie und fuhr davon. Dabei missachtete sie eine rote Ampel, um in den Hohler Weg einzubiegen. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auf Höhe ihrer Wohnanschrift parkte sie ihr Auto in einer Garage.

Als sie das Auto verließ, sprachen die Beamten sie an. Plötzlich leistete die 34-Jährige erheblichen Widerstand, schlug einen Polizisten und beleidigte die eingesetzten Kräfte. Nachdem die Frau in den Streifenwagen gebracht werden konnte, fügte sie zwei Beamten Bisswunden zu. Ein weiterer Beamter wurde durch einen Tritt gegen das Schienbein verletzt.

Ein Arzt entnahm der 34-Jährigen auf der Wache in Siegen eine Blutprobe. Es besteht zudem der Verdacht, dass die Frau ohne Führerschein unterwegs war. Sie erwartet darüber hinaus eine Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung, Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

