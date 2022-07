Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 29-Jähriger verursacht alkoholisiert mehrere Verkehrsunfälle

Bad Berleburg / Erndtebrück (ots)

Ein 29-Jähriger hat alkoholisiert mehrere Verkehrsunfälle verursacht.

Die Polizei erhielt am 04.07.2022 gegen 00:00 Uhr zunächst Kenntnis von einem umgefahrenen Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel im Bereich Ederstraße / Stöppelsweg in Bad Berleburg. Neben abgerissenen Fahrzeugteilen traf die Polizei auf den 51-jährigen Melder. Dieser gab an, dass ihn kurz zuvor eine Radfahrerin angesprochen habe. Diese sei im Bereich Sählingstraße / An der Gontardslust von einem silberfarbenen PKW (Kleinwagen) angefahren worden sei. Hierbei habe sie sich am Fuß verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort hielten weitere Verkehrsteilnehmer an und machten Angaben über einen silbernen Kleinwagen, der in Schlangenlinien zum Teil in den Gegenverkehr gefahren sei. Nur durch Ausweich- und Bremsmanöver sei es zu keinem Unfall gekommen. Hierbei wurde von dem Fahrzeug das Kennzeichen abgelesen. Der Halter ist in Erndtebrück gemeldet. Die Polizeistreife fuhr daher in Richtung Erndtebrück, um dort weitere Ermittlungen durchzuführen.

Im Rahmen der Fahrt wurden sie in Berghausen auf der dortigen Durchgangsstraße von zwei Kindern / Jugendlichen angehalten, die auf einem dortigen Grundstück zelteten. Sie hätten einen lauten Knall wahrgenommen und dann bei der Nachschau gesehen, wie ein silberner PKW auf dem linken Gehweg gefahren sei. Der Wagen habe augenscheinlich zuvor zwei Mülltonnen auf dem Bürgersteig umgefahren.

Kurz darauf geht eine Meldung bei der Berleburger Polizei ein, dass kurz vor Birkefehl mehrere frisch umgefahrene Leitpfosten liegen würden. Der Melder hatte sie aber bereits wieder eingesetzt.

In Erndtebrück stellten die Ordnungshüter dann das gesuchte Fahrzeug im Umfeld der Halteranschrift fest. Der PKW war in einen Maschendrahtzaun des dortigen Klärwerks gefahren und hatte diesen ebenfalls beschädigt. An der Halteranschrift traf man auf den 29-jährigen Fahrzeugbesitzer. Dieser gab zu, mit dem Fahrzeug vom Berleburger Schützenfest nach Hause gefahren zu sein. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der 29-Jährige fuhr nun wieder nach Bad Berleburg, dieses Mal im Streifenwagen. In Bad Berleburg wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein verblieb bei der Polizei. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtsachschaden von mehr als 16.000 Euro. Inwieweit es tatsächlich einen weiteren Unfall mit einer Radfahrerin gab und ob der 29-Jährige in diesen verwickelt war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Eine geschädigte Radfahrerin hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet, auch im Berleburger Krankenhaus gab es hierauf keine Hinweise. Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg bittet daher, dass sich die Radfahrerin und mögliche Unfallzeugen unter der Rufnummer 02751 / 909-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell