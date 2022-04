Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb schlägt und tritt zu/Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Ein 20-Jähriger Lüdenscheider wurde durch einen Angestellten eines Elektromarktes im Stern-Center am Samstagnachmittag, gegen 12:45 Uhr, dabei beobachtet, wie er zwei Videospiele in seine Hosentasche steckte und anschließend das Geschäft verließ. Ein Ladendetektiv sprach den jungen Mann an und hielt ihn fest. Der 20-Jährige trat und schlug in Richtung des Detektivs, um zu flüchten. Er konnte erst mit Hilfe eines hinzugeeilten Zeugens überwältigt werden. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten hatte sich der Mann bereits beruhigt. Er wurde nach erfolgter Identitätsfeststellung vor Ort entlassen. Ladendetektiv und Zeuge wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls. (schl)

Unbekannte sind in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstag und Sonntag, in eine Wohnung an der Ludwigsstraße eingebrochen. Sie durchwühlten sämtliche Räume der Wohnung. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell