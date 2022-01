Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Daxlanden - Graffiti-Sprayer in Wohngebiet unterwegs

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Graffitis an zwei Anwesen in der Thomas-Mann-Straße in Daxlanden gesprüht. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 01.00 Uhr Farbschmierereien an ihrem Wohnsitz und alarmierte daraufhin die Polizei. In der Nachbarschaft konnten weitere Verunstaltungen aus roter und pinker Sprühfarbe festgestellt werden. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West telefonisch unter 0721 666 3611 in Verbindung zu setzen.

Cara Schmiady, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell