Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Brand durch vermutlich technischen Defekt an Waschmaschine

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitagmittag eine Waschmaschine in einer Wohnung in der Sachsenstraße in einem Mehrfamilienhaus in Brand.

Gegen 12:20 Uhr wurde ein Bewohner des Wohnanwesens auf das Feuer aufmerksam. Geistesgegenwärtig betrat er die betroffene Wohnung der 95-jährigen Frau und schaffte zunächst die brennenden Gegenstände aus der Küche auf den Balkon.

Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe, konnte ein Ausbreiten des Feuers auf die angrenzenden Zimmer durch das rasche einschreiten verhindert werden.

Die Rentnerin wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer entstand in der Wohnung ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Marion Kaiser, Pressestelle

