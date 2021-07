Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ballenpresse brennt

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Seit Freitag hatte die Feuerwehr Sprockhövel drei Einsätze. Am Freitag gegen 17:20 Uhr brannte eine Ballenpresse auf der Straße "Huxel". Der Brand wurde mit drei Feuerlöschern und durch Vornahme des Schnellangriffes des Löschfahrzeuges gelöscht. Aufgrund der Meldung wurden auch Einheiten der Feuerwehr Wuppertal alarmiert. Während des Einsatzes wurde die Straße beidseitig gesperrt. Am Samstag wurden vereinzelte Ölflecke auf der Wittener Straße abgestreut. Der Einsatz begann um 10:00 Uhr und endete um 10:50 Uhr. Um 11:00 Uhr am Samstag wurde eine Rauchbelästigung "Am alten Bahndamm" gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Holz verbrannt wurde. Der Eigentümer wurde aufgefordert das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell