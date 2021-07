Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Hilflose Person hinter Tür vermutet

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 15:21 Uhr zu einer Not-Türöffnung in der Hölterstraße alarmiert. Vor Ort jedoch konnte der Betroffene die Tür eigenständig öffnen und so vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr war mit acht ehrenamtlichen Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt und nach rund 30 Minuten wieder einsatzbereit an ihrer Wache.

