Polizei Köln

POL-K: 210923-3-K Eine Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf A44 - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 44 am Mittwochmorgen (22. September) ist eine 51 Jahre alte VW-Fahrerin schwer verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr war die 51-Jährige in Richtung Lüttich unterwegs, als sie in Höhe der Ausfahrt Titz aus bislang ungeklärten Gründen einem Lkw auffuhr. Sie geriet mit ihrem Passat ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer (41) des Lkw verblieb leichtverletzt. (jk/de)

