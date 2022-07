Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Serie von Sachbeschädigungen am Weidenauer Giersberg #polsiwi

57076 Siegen - Ortsteil Weidenau (ots)

Ein sprichwörtlich "böses Erwachen" erlebte am Samstagmorgen, den 09.07.2022, eine Vielzahl von Anwohnern vom Weidenauer Giersberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten bislang unbekannte Vandalen in mehreren Straßenzügen unzählige geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Bis Samstagmittag gegen 12:00 Uhr wurden der Polizeiwache Siegen 33 beschädigte Pkw bekannt, die in der Feldstraße, dem Barbaraweg und der Weiherstraße standen. Der oder die Täter zerkratzten den Lack der Fahrzeuge großflächig und ungeachtet der Automarke oder dem erkennbaren Fahrzeugwert offenbar im Vorbeigehen mittels eines oder mehrerer scharfkantiger Gegenstände. Der Schaden dürfte sich schätzungsweise auf mehrere 10.000 Euro belaufen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen im Sachzusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat 4 unter 0271 / 7099-0 entgegen.

