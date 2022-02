Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht in der Martinspforte

Worms (ots)

Am Samstag, den 26.02.2022 gegen 04:30 Uhr, befährt der spätere Unfallverursacher die Martinspforte aus dem Kreisverkehr Mainzer Straße/ Siegfriedstraße/ Berliner Ring kommend in Richtung Friedrichstraße. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr gerät der PKW der Marke BMW vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß wird das unfallverursachende Fahrzeug im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. Danach setzt der/ die Fahrer/-in die Fahrt in Richtung Korngasse fort, bevor sich seine Spur verliert. Durch einen Zeugen auf der gegenüberliegenden Straßenseite kann das Geschehen beobachtet und die Polizei informiert werden. Leider bleiben die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg. Mögliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizei Worms gerne entgegen.

