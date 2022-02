Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand in Worms-Neuhausen

Worms (ots)

Am Freitag, den 25.02.2022 um kurz nach 15:00 Uhr wurde durch Nachbarn schwarzer Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Gaustraße in Worms gemeldet. Durch Feuerwehr und Polizei konnte ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes festgestellt werden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich 11 Personen im Gebäude, die dieses jedoch alle unversehrt verlassen konnten. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in der Küche der Wohnung aus. Die Brandursache ist noch unbekannt. Aufgrund von Feuer, Rauch und Ruß sind zwei Wohnungen des Mehrfamilienhauses nicht mehr bewohnbar. Die Gaustraße war für ca. 2 Stunden im Bereich des Brandobjektes vollgesperrt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell