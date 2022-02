Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 41

Bad Sobernheim - B 41 in Fahrtrichtung Kirn, in Höhe der Abfahrt Steinhardt (ots)

Am 25.02.2022 gegen 17:37 Uhr ereignete sich auf der B 41 in Fahrtrichtung Kirn ein tödlich verlaufener Verkehrsunfall. Ein 60 Jahre alter PKW-Fahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms kollidierte in Höhe der Abfahrt nach Steinhardt mit einem wegen eines vorangegangenen Unfalls mit Verkehrssicherungsmaßnahmen betrauten 28 Jahre alten Feuerwehrmann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und verletzte diesen tödlich. Die B 41 musste in Fahrtrichtung Kirn bis gegen 20 Uhr zum Zwecke der Landung eines Rettungshubschraubers und der in Anwesenheit des Bereitschaftsstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach durchgeführten gutachterlichen Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde abgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von weiteren Presseinformationen wird aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes abgesehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell