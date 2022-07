Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: PI Emsland

Grafschaft Bentheim und PI Cloppenburg/Vechta - Serie von Einbrüchen aufgeklärt: Drei Tatverdächtige in Werlte festgenommen

PI Emsland / Grafschaft Bentheim und PI Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 4. Juli kam es in den Morgenstunden in Werlte zu mehreren Festnahmen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 19 bis 21 Jahren sind für über 20 Einbruchs- bzw. Diebstahlstaten unter anderem in Tankstellen und eine versuchte Raubstraftat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5244518) in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland verantwortlich sein.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5266741

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell