POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 4. Juli zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Papenburg in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein grauer Seat beschädigt. Vermutlich wurde ein Einkaufswagen gegen den Seat geschoben. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher des Schadens angeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

