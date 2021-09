Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Gefahrguttransporter in Hetzerath

Wittlich (ots)

Am Montag, den 06.09.2021 gegen 12:30 Uhr kam es in der Ortslage Hetzerath zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Hierbei übersah der 71-jährige PKW Fahrer den am rechten Seitenrand abgestellten Gefahrguttransporter und touchiert diesen linksseitig. Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und von dem vor Ort befindlichen Rettungsdienst behandelt. Am LKW entstand leichter Sachschaden. Es sind keine Betriebsstoffe ausgelaufen. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr der umliegenden Ortschaften, der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber.

