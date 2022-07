Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe klauten aus Umkleidekabinen auf Sportplätzen -#polsiwi

Netphen - Salchendorf/Dreis-Tiefenbach (ots)

Am Mittwochabend (13.07.2022) kam es in dem Bereich zweier Sportplätze zu mehreren Diebstahlsdelikten aus Umkleidekabinen.

In Netphen-Salchendorf waren die Diebe beim Sportplatz an der Rudersdorfer Straße aktiv. Derzeit sind der Polizei hier zwei Fälle bekannt. Die Täter waren in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr bzw. 17:40 Uhr und 21:45 Uhr aktiv. Bei einer Tat entwendeten die Diebe zunächst den Fahrzeugschlüssel und öffneten damit den PKW des Geschädigten. Dort entnahmen sie eine Geldbörse. Im zweiten Fall wurde ebenfalls ein Schlüsselbund gestohlen.

In Netphen Dreis-Tiefenbach waren ebenfalls Diebe unterwegs. Hier suchte man den Sportplatz im Bereich Hinterm Liesch auf. Bei der Polizei meldeten sich bislang drei Geschädigte. Auch hier sahen es die Täter auf Autoschlüssel und Bargeld ab. In einem Fall schlugen die Täter zudem eine Autoscheibe ein, um an die Geldbörse im Fahrzeug zu gelangen. In Dreis-Tiefenbach lag der Tatzeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:20 Uhr.

Das Kriminalkommissariat Kreuztal bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell