POL-REK: 210913-1: Polizei stellt Fahrer nach Verfolgungsfahrt

Bergheim Quadrath-Ichendorf (ots)

Zeugen meldeten auffällige Fahrweise eines Audi-Fahrers

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (12. September) den Fahrer (21) eines Audi A8 und seinen Beifahrer (21) auf der Autobahn (A) 4 gestellt, nachdem diese vor einer Polizeikontrolle in Bergheim geflohen waren. Die Beamten beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln den Führerschein und das genutzte Fahrzeug des 21-Jährigen.

Der Fahrer des Audi war Zeugen gegen 0.30 Uhr in Quadrath-Ichendorf aufgefallen. Auf der Fischbachstraße, in einer geschlossenen Ortschaft, soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Nach Schilderung der Zeugen soll er außerdem mehrfach in Schlangenlinien in den Gegenverkehr und über eine Rot zeigende Ampel gefahren sein. Immer wieder soll er seinen Audi stark beschleunigt und abgebremst haben. Polizisten konnten den A8 im Kreuzungsbereich von Aachener Straße und Bonnstraße antreffen und hielten den Wagen durch Anhaltezeichen und Blaulicht mit zwei Streifenwagen an. Als die Beamten ausstiegen, lenkte der Fahrer um einen der Streifenwagen herum und floh auf die A 4 in Richtung Aachen. Die ihn verfolgenden Beamten verloren durch die enorme Beschleunigung und Geschwindigkeit des Audi den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug.

Wenig später konnte er von Polizisten der Autobahnpolizei am Autobahnkreuz Köln-West in Richtung Olpe fahrend gesichtet und auf dem Autohof Eifeltor angehalten werden. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und das Fahrzeug des Fahrers. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen grob verkehrswidrigen und rücksichtlosen Fortbewegens als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit verantworten. (akl)

