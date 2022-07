Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer verletzt sich nach Fahrfehler -#polsiwi

Netphen - Hainchen (ots)

Am Freitagabend (15.07.2022) ist ein 23-jähriger Motorradfahrer nach einem Fahrfehler gestürzt und verletzte sich hierbei.

Der junge Mann befuhr gegen 18:05 Uhr mit seinem Motorrad die Landstraße L 729 von Hainchen kommend in Fahrtrichtung Landesgrenze Hessen. Im Bereich einer scharfen Linkskurve verbremste sich der 23-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen. Dabei rutschte das Hinterrad seines Fahrzeuges weg und der Fahrer stürzte. Anschließend rutschte er weiter in Richtung des rechten Fahrbahnrands. Hier prallte der Biker noch leicht gegen ein Verkehrsschild. Der 23-Jährige verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Schild blieb unbeschädigt, an dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell