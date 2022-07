Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf Klein's Ecke fordert einen Verletzten - Polizei sucht Unfallzeugen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Montagmittag (18.07.2022) ist es auf der Kreuzung Koblenzer Straße/Leimbachstraße (Klein's Ecke) zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen.

Ein 69-jähriger Mann war mit seinem schwarzen Dacia Duster auf der Koblenzer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein 43-jähriger Fahrer eines silberfarbenen Seat Leon befuhr die Koblenzer Straße aus der Innenstadt kommend. Der Seat-Fahrer wollte nach links in die Leimbachstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der 43-jährige verletzte sich leicht. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden dürfte über 40.000 Euro liegen. Die beiden Fahrer gaben an, dass sie jeweils Grünlicht an der dortigen Ampelanlage hatten. Bei der Unfallaufnahme waren keine Unfallzeugen vor Ort. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und womöglich was zur Ampelschaltung sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

