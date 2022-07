Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter Fahrer landet auf PKW-Dach: Drei Verletzte und sieben beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis -#polsiwi

Bild-Infos

Download

Hilchenbach - Allenbach (ots)

Ein 24-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen (17.07.2022) einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Personen verletzt und sieben Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen kurz nach fünf Uhr war der junge Mann mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen mit seinem PKW im Stift-Keppel-Weg unterwegs. In Höhe eines dortigen Gasthofes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Reklameschild, fuhr anschließend in eine Hecke und kollidierte mit einigen massiven Randsteinen. Dabei überschlug sich der PKW und kam nach ca. 20 Metern auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Zuvor stieß er noch mit einem rechtsseitig geparkten PKW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schob das Unfallfahrzeug den geparkten Wagen nach hinten. Das so katapultierte Auto stieß mit einem ebenfalls geparkten Motorrad zusammen. Das kippte durch den Anprall um und im Dominoeffekt wurden zwei weitere Motorräder beschädigt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten nochmals zwei weitere Motorräder. Insgesamt waren nun neben dem Verursacherfahrzeug ein weiterer PKW sowie fünf Motorräder beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Eurobereich liegen. Die 21- und 22-jährigen Mitfahrer sowie der 24-jährige Fahrer selbst konnten eigenständig leicht verletzt aus dem umgestürzten Auto klettern. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 24-jährige deutlich alkoholisiert war. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann mit zur Wache, wo eine Blutprobe durchgeführt wurde. Außerdem stellten die Ordnungshüter den Führerschein des 24-Jährigen sicher. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell