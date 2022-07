Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Neue Betrugsmasche: Abzocke mit "Pflegeservice Smart"

Siegen-Wittgenstein (ots)

In Siegen-Wittgenstein häufen sich die Betrugsversuche in Zusammenhang mit dem angeblichen Unternehmen "Pflegeservice Smart" mit Sitz in der Schweiz.

Die Betrüger melden sich telefonisch vor allem bei älteren Menschen und bieten Hilfe bei der Pflegeversicherung an. Sie gaukeln den Kundinnen und Kunden vor, so bis zu 6.000 Euro sparen zu können. Nach dem Anruf landet jedoch schnell eine Abrechnung im Briefkasten. Darin heißt es, dass eine Servicegebühr in Höhe von 129 Euro fällig ist. Damit die angeblichen Ansprüche nicht verfallen, soll die Gebühr auf ein Konto überwiesen werden. Der passende, vorausgefüllte Überweisungsträger liegt dem Anschreiben bereits bei.

Wer einen solchen Brief bekommen und angeblich einen Vertrag abgeschlossen hat, sollte sofort widersprechen und Anzeige erstatten. Überweisen Sie bitte keinesfalls die geforderte Summe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell