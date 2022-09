Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch/PKW aufgebrochen/Frau geschlagen

Lüdenscheid (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 30.06.2022 und 02.09.2022 in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Saarlandstraße einzudringen. Die Wohnungsinhaber stellten Hebelspuren an der Balkontür fest. In der Wohnung waren die Täter nicht. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (wib)

PKW aufgebrochen

In der Nacht zu Samstag kam es zu mehreren versuchten und vollendeten Diebstahlsfällen aus Kraftfahrzeugen: Am Worthnocken wurde die Scheibe eines weißen Skodas eingeschlagen und aus dem Inneren eine Drohne samt Zubehör entwendet. An der Germanenstraße wurde die Heckscheibe und eine Seitenscheibe eines Mercedes eingeschlagen und ein Akkuschrauber entwendet. In der Gotenstraße beschädigten Unbekannte die hintere Beifahrerscheibe eines schwarzen Skodas und in der Parkstraße die Scheibe eines weißen Audis. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. Frau geschlagen Am Freitagabend gegen 22 Uhr lies ein alkoholisierter Mann zwei Flaschen auf die Treppen am Sternplatz fallen. Als er kurze Zeit später wieder zurückkam, sprach ihn die 21 jährige Geschädigte auf die zerbrochenen Flaschen an. Daraufhin schlug der 26 jährige Beschuldigte ihr unvermittelt gegen den Kehlkopf. Ein Zeuge ging dazwischen und der Beschuldigte entfernte sich in Richtung Knapper Straße. Dort konnte er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Platzverweis für den Bereich ausgesprochen und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung geschrieben. Die Geschädigte wurde leicht verletzt.

