Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht in Kassel-Waldau: Ermittler fahnden nach silbernem 5er BMW mit HR-Kennzeichen und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Breslauer Straße in Kassel ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der unbekannte Verursacher dort gegen 9 Uhr in Richtung Nürnberger Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache zog er plötzlich nach links und stieß gegen einen geparkten braunen Renault Clio, der durch den Aufprall auf den dahinter abgestellten schwarzen VW Golf aufgeschoben wurde. Anschließend legte der Fahrer des Wagens den Rückwärtsgang ein und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle, ohne sich um die Schäden in Höhe von rund 7.000 Euro zu kümmern. Mehrere Zeugen gaben an, dass es sich bei dem unbekannten Verursacher um einen silbernen 5er BMW mit HR-Kennzeichen gehandelt haben soll, der durch den Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt und von einem Mann gesteuert wurde. Der auf der L 3460 in Richtung Fuldabrück-Dörnhagen fahrende Pkw war einer entgegenkommenden Autofahrerin zudem wenige Minuten nach dem Unfall wegen der sichtbaren Frontschäden aufgefallen.

Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Klärung des Falls oder Identifizierung des Fahrers führen konnten, erhoffen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun mit der Veröffentlichung, entsprechende Hinweise zu erhalten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell