Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schaufensterscheibe von Geschäft in Baunatal eingeschlagen: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Vermutlich in der Nacht zum heutigen Montag ist ein unbekannter Täter in ein Schreibwarengeschäft am Baunataler Marktplatz eingebrochen und hatte es dabei offenbar auf Zigaretten sowie Bargeld abgesehen. In welchem Umfang er bei der Tat Beute machte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Ein Passant hatte die beschädigte Scheibe des Geschäfts in der Baunataler Innenstadt gegen 4 Uhr in der vergangenen Nacht entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach erster Einschätzung der eingesetzten Streifen hatte die Tat offenbar noch nicht allzu lange zurückgelegen. Dennoch führte die sofort eingeleitete Fahndung nicht mehr zum Erfolg. Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Schaufensterscheibe eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in das Geschäft eingestiegen. Dort steckte er seine beabsichtigte Beute in einen Sack, der allerdings beim Verlassen des Ladens im Loch der Scheibe steckenblieb. Anschließend flüchtete der Täter ohne den Sack, aber mit einer unbestimmten Anzahl an Zigarettenpackungen und Bargeld in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell