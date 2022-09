Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiercontainer

Menden (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannten im Stadtgebiet insgesamt sieben Altpapiercontainer. Gegen 02:50 Uhr traf es in den Mühlenbergstraße zwei aufgestellte Container und etwa zur gleichen Zeit in der Stiftstraße fünf weitere. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht dringend nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht Personen in der Nähe des Tatortes oder explizit an den Containern gesehen habe. Hinweise können unter 02373/9099-0 an die Polizeiwache in Menden gegeben werden. (schl)

