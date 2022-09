Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Firmentransporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Trierweiler (ots)

Bisher unbekannte brachen in der Nacht zum vergangenen Mittwoch, 14. September, zwei Transporter auf einem Firmengelände in der Straße "Auf Vogelsang" auf. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie hochwertige Werkzeuge. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 13. September, 17 Uhr und Mittwoch, 14. September, 7 Uhr. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2257 oder 0651/9779-2290.

