Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: auf die Gegenfahrbahn gekommen - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer geriet am Freitag, 17.06.2022, gegen 19.45 Uhr, auf der Bundesstraße 316 auf die Gegenfahrbahn und verursachte einen Unfall mit drei Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von etwa 46.000 Euro. Er befuhr die Bundesstraße B 316 von Degerfelden kommend in Richtung Lörrach. Vermutlich wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit geriet er zwischen dem Ortsausgang Degerfelden und dem Hagenbacher Hof in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte das Fahrzeug einer entgegenkommenden 46-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Pkw des 20-Jährigen geriet ins Schlingern und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden 37-jährigen Pkw-Fahrer. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw des 20-Jährigen in die Schutzplanke. Ein hinter dem 20-Jährigen fahrender 45-jähriger Motorradfahrer konnte dem schleudernden Pkw nicht mehr ausweichen und stürzte. Der 20-Jährige, dessen 17-jährige Beifahrerin sowie der 45-jährige Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war auch im Einsatz und leistete technische Hilfe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell