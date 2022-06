Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Unfall gebaut - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer entzog sich am Sonntag, 19.06.2022, gegen 03.15 Uhr, zunächst einer Verkehrskontrolle. Er kam von einem Parkplatz einer Discothek und sollte von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Er erkannte wohl das Vorhaben und beschleunigte in der Lörracher Straße stark um dann rechts in die Daimler Straße abzubiegen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der 22-Jährige reagierte auf keine Anhaltezeichen. Im weiteren Verlauf versuchte er nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen, verlor aber die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen Bordstein und kam nach wenigen Metern in einem Graben unterhalb des Gleisbettes zum Stehen. Sein 21-jähriger Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte diesen in ein Krankenhaus. Auch der 22-Jährige musste ins Krankenhaus, da eine Blutentnahme anstand. Ein zuvor durchgeführter Alkomattest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

