POL-FR: Ihringen - Ereignisreiche Ihringer Weintage

Freiburg (ots) - Am Samstag, 18.06.2022, gegen 12:30 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der L 163A zwischen Degernau und Erzingen in einer langgezogenen Kurve von der Straße abgekommen. Der 56-järhige stürzte in einer Wiese und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Schaden am Motorrad liegt bei rund 6000 Euro. ...

