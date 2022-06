Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Vier Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern am Wochenende - zwei Krankenhausverlegungen mittels Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Am Wochenende Samstag/Sonntag, 18./19.06.2022, ist es im Bereich Bonndorf zu vier Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern gekommen. Insgesamt verletzten sich fünf Motorradfahrer, zwei von ihnen wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen.

Am Samstag, gegen 11:40 Uhr, waren zwei Motorradfahrer auf der L 170 zwischen Rothaus und Ebnet kollidiert. Ein 26-jähriger Mann erlitt eine Frakturverletzung und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er war dem vorausfahrenden 23-jährigen Motorradfahrer aufgefahren, als dieser seine Geschwindigkeit reduzierte, um in einen Waldweg abzubiegen. Beide stürzten in der Folge. Der Jüngere überstand den Sturz unverletzt. Die Motorräder kamen abseits der Fahrbahn zum Stillstand. An diesen dürften Totalschäden entstanden sein. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 22000 Euro.

Um 15:00 Uhr waren sich im Sportplatzweg im Bereich einer Kurve ein Motorrad und ein Auto begegnet. Beide Fahrenden bremsten, wobei der 19-jährige Motorradfahrer womöglich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit zu Fall kam und mit dem Auto der 22 Jahre alten Frau kollidierte. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf knapp 10000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen.

Gegen 17:00 Uhr am Samstag stieß ein 68-jähriger Motorradfahrer gegen einen geparkten Sattelzug. Der Motorradfahrer hatte einen zwischen Bonndorf und Wellendingen an der B 315 gelegenen Parkplatz angefahren und war mit geringer Geschwindigkeit mit der Ecke eines dort abgestellten Sattelaufliegers kollidiert. Vorsorglich erfolgte die Verlegung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Das Motorrad wurde schwer, der Anhänger nur leicht beschädigt.

Gegen eine Leitplanke prallte am Sonntagmorgen ein 70 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 170 bei Bonndorf-Ebnet. Auf einem abschüssigen Streckenabschnitt war der Motorradfahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Motorrad kollidierte mit einer Leitplanke, der Motorradfahrer wurde abgeworfen und verletzte sich dabei. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand erlitt er leichtere Verletzungen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbar. Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell