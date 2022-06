Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Motorrollerfahrer kollidiert mit wendendem Pkw und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 18.06.2022, ist ein Motorrollerfahrer auf der B 34 bei Albbruck mit einem wendenden Pkw kollidiert und hat sich schwer verletzt. Kurz nach 14:30 Uhr wendete eine 33 Jahre alte Autofahrerin in einer Kurve über die Bundesstraße. Der herannahende 61 Jahre alte Motorrollerfahrer bremste ab und kam dabei zu Fall. Er rutschte gegen den quer stehenden Pkw. Der Motorrollerfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unversehrt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt ca. 8500 Euro belaufen.

