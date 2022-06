Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Stühlingen: Produktionshalle in Vollbrand - Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften" - Feuer unter Kontrolle - Schaden im Millionenbereich

Freiburg (ots)

Das Feuer ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern aber noch an. Zwei Produktionshallen des Betriebes, darunter eine neu errichtete, brannten vollständig nieder. Der Sachschaden dürfte im Millionenbereich liegen. Zumindest die zwei verletzten Mitarbeiter hielten sich um Zeitpunkt des Brandausbruches in einer der Hallen auf. Während ein 41 Jahre alter Mitarbeiter ambulant vor Ort versorgt werden konnte, musste der zweite Mitarbeiter, ein 44-jähriger, ins Krankenhaus. Neben der Feuerwehr Stühlingen waren auch umliegende Wehren im Einsatz, dazu Kräfte des Roten Kreuzes. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Erstmeldung:

Am Montagmorgen, 20.06.2022, kurz nach 06:30 Uhr, kam es in einer Produktionshalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Stühlingen-Mauchen zu einem Feuer. Die Feuerwehr und die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Derzeit dauern die Löscharbeiten an. Die Halle steht im Vollbrand. Nach dem jetzigen Kenntnisstand erlitten zwei Mitarbeiter Rauchgasvergiftungen. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wird nachberichtet.

